Passionné de technologie, porté par des valeurs éthiques et le travail en équipe, je suis Ingénieur d'Affaires pour le Groupe NOVAE, ETI française de conseil, de service et d'ingénierie pour les secteurs Automobile, Aéronautique et Défense.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Organisation d'évènements

Organisation du travail