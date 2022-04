Jonathan KIEUSSEIAN

After a 18month experience as a project/product manager in Abidjan Technocentre for Orange, I am looking for a new challenge in the medium term.I will start an MBA at Essec in septembre 2014 and i am avalable for a mission of 6 month.

Competences: Able to work under pressure, Rigorous, Entrepreneur, Good relational, able to manage a team in a multicyltural environment, marketing online and offline, Leadership.



Après une expérience de 18 mois en tant que chef de projet/produit au technocentre Abidjan pour Orange, je suis à la recherche d'un nouveau challenge sur le moyen terme.Je reprendrai une année de master spécialisé à l'Essec en septembre 2014 et je suis disponible pour une mission de 6 mois.

Compétences : Abilité à travailler sous la pression, conduite de projet, Marketing online et offline, Management, Leadership, entrepreneur, bon relationel, capacité à managé une équipe dans un environement multiculturel.



Mes compétences :

Vente

Entreprenariat

Communication

Marketing

Webmarketing

SEO

Gestion de projet

SEM

Anticipation

Management

Télécommunications

Référencement