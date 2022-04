Jonathan LABIALLE

Issu d'une formation universitaire à la faculté de droit, gestion, et sciences politiques de Strasbourg, j'ai obtenu un DEUG AES-Management.



Ce diplôme m'a permis d'entrer au Centre de Formation de la Profession Bancaire en ayant trouvé un établissement pour m'accueillir en tant qu'apprenti.



En juillet 2011, j'ai obtenu ma licence Banque-Assurance-Finance sur le marché des particuliers. Grâce à cette obtention, mon contrat d'apprentissage s'est vu transformé en Contrat à Durée Indéterminée dans le groupe BNP Paribas.



J'ai commencé par occuper le poste de Conseiller Expert Crédit. Mon champ d'action s'étendait sur tout le groupe de Strasbourg, et ma mission était de développer le crédit à la consommation dans ce groupe. C'est l'objectif de "l'Escale Conso", service innovant chez BNP Paribas.



J'ai ensuite évolué vers un métier d'animation commerciale, basé sur la vente de produits dits "nouvelles technologies": le paiement sans contact, le paiement mobile, portefeuille digitaux, SÉPA Mail, MOBO, les insertions de nouveaux produits.



Actuellement Référent Digital, j'anime et je soutiens les conseillers particuliers et professionnels du Groupe Alsace, tout en participant aux réflexions et formations de Préférence Clients.



Je participe également au comité de pilotage de la communauté urbaine de Strasbourg sur le Sans Contact.



J'ai obtenu le BTS Banque option Marché des Professionnels en formation continue en juillet 2013.



Je m'épanouis dans mon travail lorsqu'il y a un challenge à relever, et des objectifs à atteindre. C'est ce qui me motive: ne jamais être sûr que tout soit acquis.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Vente

Assurance

Formation

Géomarketing