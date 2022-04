Jonathan LABOUREAU

A l’écoute d’un nouveau challenge sur un poste de Comptable Général ou de Responsable Comptable, je cible prioritairement les grands groupes français ou internationaux.



Mes atouts :



• Mes compétences en comptabilité générale, reporting, et fiscalité,

• Mon anglais opérationnel,

• Mon savoir-faire sur des missions transverses et en particulier sur la gestion de projets,

• Ma maîtrise des outils SAP, Oracle Hypérion et Pack Office (dont fonctions avancées Excel),

• Ma connaissance des normes IFRS et US GAAP.



Je souhaite échanger avec des professionnels du recrutement afin d’avoir une meilleure visibilité du marché et de ses opportunités.





Mes compétences :

SAP

Normes IFRS & US GAAP

Oracle Hyperion

Générafi sous Citrix

Gestion de projet

Fiscalité

Comptabilité générale

Reporting

Contrôle interne

Microsoft Office