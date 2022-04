Jonathan LAIGNE

Doté d'une véritable capacité d'adaptation que j'ai acquis au cours de mon parcours professionnel, je m'adapte aux situations et suis intéressé par tout.



Essentiel dans le domaine commercial, j'ai un excellent sens du relationnel et suis très persévérant tout en étant réfléchit. Pour moi le challenge est une réelle source de motivation.

Tout ces traits de caractères m'ont amené à me tourner vers le métier de commercial, et donc de suivre une formation professionnelle au sein du centre de formation de l'Afpa de Rouen.



Au cours de cette formation, j'ai acquis les bases de ce métier, ainsi que certaines compétences:

-Analyse du fichier client

-Calcul du potentiel secteur

-Prospection à distance / physique

-Mener un entretien de vente

-Représenter et valoriser l'image de mon entreprise



Je recherche un employeur afin d'appliquer tous ces savoirs et compétences, ainsi que pour m'épanouir professionnellement. Mais également pour accroître votre chiffre d'affaire!!



Mes compétences :

Ecoute

Phoning

Faculté d'adaptation

Persévérance

Vente