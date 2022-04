Jonathan LASCAUX

Bienvenue sur mon profil,



Jonathan, diplômé d'une école d'ingénieur en Réseaux & Télécommunications j'ai souhaité continuer mon parcours en faisant un Master en administration d'entreprise pour élargir mes connaissances.



Fort de ce socle de connaissances et de mes premières expériences professionnelles, chacune unique, j'ai décidé d'aider les entreprises aux travers de mes conseils et de mes connaissances en tant qu'indépendant.



De nature curieux, autonome et disponible, je recherche des enjeux me permettant de donner le meilleur de moi-même aux services des clients en alliant à ceci une mobilité complète.



@ bientôt,



Mes compétences :

ERP

Finance

Microsoft Dynamics

Microsoft DYNAMICS AX

Network

Physique

Telecom