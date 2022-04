Jonathan LEFEBVRE

De nature curieux, rigoureux et force de proposition.

Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'un dessinateur/projeteur pour la réalisation de pièce, d'ensemble, de sous-ensemble, nomenclature et de liasse de plan.



De formation BTS CPI (Conception de produit Industriel), je suis à la recherche de contrat dans le domaine de la mécanique industriel et/ou de l'implantation générale.



Je suis plutôt à la recherche de contrat genre CDIC (voir Intérim), car j'apprécie ma liberté de mouvement (ceci dit tout est négociable).



On dit de moi que je suis compétent, que mes plans "sont de qualités" et que j'ai un bon esprit d'équipe, je suis toujours prêt à passer du temps pour aider, en cas de problème, sur le logiciel Inventor3D (que je connais très bien ainsi que Vault pour lequel j'ai des notions), sur la réalisations de plans ainsi que différentes solutions techniques que je pourrais proposés.



Outils utilisés par ordre de préférence :

- Inventor3D (~6 ans d'expériences) + Vault

- CATIA V5R15 (~2-3 ans d'expériences : Volumique, très peu de pratique en surfacique)

- Solidworks (Scolaire)

- Autocad



- Microsoft Excel

- Microsoft Word

- Microsoft PowerPoint