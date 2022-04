Jonathan LEPAN

Consultant généraliste chez Weave, j'interviens sur un large spectre de missions :

- Missions d'organisation

- Missions de conseil

- Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, particulièrement dans le domaine du CRM

- Missions de pilotage de projet



Weave est un Cabinet de Conseil en stratégie opérationnelle.



Composé de 200 consultants, nous intervenons auprès de grands comptes en France et en Europe.



Nous accompagnons nos clients, en France comme à l'international, depuis les phases amont des projets jusqu’au pilotage de la mise en œuvre en mettant la vitesse et l’agilité au service d’une transformation durable des entreprises.



Cette approche s’appuie sur un modèle de conseil fondé sur

- la valorisation de l’impertinence constructive

- l'immersion dans la culture de nos clients ("faire avec" et non "à la place de")

et sur la créativité pour fournir à nos clients des solutions innovantes et opérationnelles aux résultats visibles.



NOTRE PROMESSE AU MARCHE



1. Offrons plus que des compétences, donnons leur de la personnalité.

2. Dépassons les méthodologies pour s’autoriser l’impertinence.

3. Surpassons nos expertises pour favoriser l’intuition.

4. Apportons plus que des visions, pérennisons les résultats.



NOTRE POSITIONNEMENT



Ensemble, faisons preuve de talent.

We'll prove you have it in you



Mes compétences :

AMOA

Cms

Conseil

Express

Pricing

Web