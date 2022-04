Jonathan LEQUIN

Fort de plus de 10 années d'expériences au sein de l'ingénierie serveurs et postes de travail, jai su mettre à profit mes compétences et mon expertise dans la réalisation de divers projets (création de master entreprise toutes versions, packaging, migration système et applicative, sécurisation, administration, coordination...). Mon sens du relationnel et mon dynamisme me permettent d'aborder les contraintes imposées et de répondre aux besoins des missions qui me sont confiees.



Mes compétences :

Windows 7

VMware View

VMware ESX

SonicWALL

SCCM

Citrix Xen Server

VMware

VBScript

Citrix XenApp

Microsoft Windows Server 2008 R2

Microsoft Windows Server 2012 R2

Powershell

Windows 10

Microsoft Windows Server 2016

Flexera - InstallShield AdminStudio 2018