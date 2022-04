Après avoir suivi un BTS CGO, puis une formation DECF en alternance en cabinet d’expertise comptable, j’ai souhaité élargir mes connaissances sur les différents axes stratégiques d’une entreprise.



En suivant une formation d' un an en Marketing européen en alternance en tant que commercial & assistant marketing, j’ai eu l’opportunité de mieux comprendre les attentes des principaux départements.



Cette expérience fait de moi un Responsable Administratif et Comptable complet. Autonome, sérieux et consciencieux, j’ai depuis 2005 évolué essentiellement en poste individuel en entreprise avec de plus en plus de responsabilités.





http://www.doyoubuzz.com/jonathan-levy



Mes compétences :

Administratif

DAF

Finance

Internet

Média