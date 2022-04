Jonathan LEWIS

Formateur d'anglais avec 10 ans d'expérience en France



Ancien responsable dans des grands magasins de Londres et formateur en techniques de vente, administration et service clientèle.



Spécialiste de techniques d'apprentissage.



Auteur des supports et méthodes, notamment "Collins Language Revolution - French", HarperCollins - Bestseller en méthodes de langues au Royaume Uni





“Je tiens à féliciter, tout particulièrement, Monsieur Lewis pour la qualité de son suivi par téléphone”

- ancien stagiaire



“j’ai beaucoup apprécié votre savoir-faire et professionnalisme”

- ancien stagiaire



“Un tuteur exceptionnel qui trouve des bonnes méthodes pour nous faire mémoriser la langue anglaise. Je souhaite avoir le même formateur pour des formations en anglais futures”

- ancien stagiaire



“Excellent professeur passionné par son travail avec une très bonne pédagogie”

- ancien stagiaire



“C’est la première fois qu’une formation en anglais arrive à me captiver autant”

- ancien stagiaire



“Très, très bon professeur”

- ancien stagiaire



“Toujours aussi intéressant et captivant”

- ancien stagiaire



“Jonathan a su créer dans la classe un climat cordial, propice à l’apprentissage. Son professionalisme et sa disponibilité lui ont rapidement valu l’adhésion et la confiance de ses stagiaires. Ses leçons étaient toujours vivantes, imaginatives et bien organisées. … Très apprécié, il apportera une contribution importante à toute équipe de formation.”

Saxoncourt Teacher Training, London, England



Mes compétences :

Formation professionnelle

Pédagogie

Apprentissage rapide

Formation

Enseignement

Informatique