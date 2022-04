Jennifer LEWIS

Issue d’école de commerce, avec une spécialisation en Marketing et Développement d’affaires, j’ai une expérience de plus de 4 ans dans le domaine du marketing en grande distribution: chef de produit, manager de l’offre…Passionnée de pâtisserie, ce domaine décrit assez bien ma personnalité: une alliance d’exigence et de créativité. Organisation, rigueur, précision mais également innovation et création rythment ma vie professionnelle et personnelle. Très active et force de proposition dans ma vie personnelle, c’est tout naturellement que cette énergie et ce leadership se sont également imposés dans ma vie professionnelle.



Mes compétences :

Pack office

Apollo

Panels distibuteurs / consommateurs

Marketing

chef de produit