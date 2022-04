Jonathan MACKE

Je suis actuellement architecte logiciel au sein du département Software Development Community Office de Worldline.



Quelques lignes pour me présenter:

• Plus de 10 ans d’expérience sur des grands projets (plus de 100 développeurs)

• Solides compétences analytiques et leadership technique (mène des groupes de travail et des audits de projet)

• Maitrise des architectures orientées service (écriture de guides internes)

• Efficacité en travail d’équipe et communication (travaille en mode agile avec une équipe distribuée)

• Connaissance approfondie des standards Java/JEE et des frameworks Open Source (CXF, Hibernate, Spring, Maven)



Mes missions quotidiennes sont les suivantes:

• Consulting sur des méthodologies de développement et l'architecture. Intervention dans chaque phase projet (de l'analyse à la production)

• Support technique sur les technologies JavaEE et OpenSource

• Audit qualité sur des projets internes

• Définition d'architectures de référence et écriture de guides et bonnes pratiques.

• Développement d'outils pour les développeurs