Jonathan MAILLOT

Actuellement étudiant à l'ENSG, je suis cette année un parcours de spécialisation en Géologie Numérique afin de continuer et de completer ma formation dans le domaine de la programmation.



A ce titre, je possède des connaissances sur le geomodeleur Gocad et des connaissances en plusieurs langages de programmation : Python (acquis), Matlab (acquis), C++ (acquis), Java (acquis), HTML (acquis) et PHP (basique).

J'ai également des connaissance dans le domaines des géosciences : géologie structurale, géomécanique, système pétrolier, sédimentologie, géologie de résevoir.

J'ai également des notions en Gestion de Projet suite à la réalisation d'un projet étudiant consistant l'organisation du Salon Géologia 2011 (Salon national de recrutement dans le domaine des Géosciences) en tant que Chef de Projet.



