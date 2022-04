Jonathan MAUDUIT

Bonjour!



Actuellement Chargé d'Affaires au sein de la société BERTRANDT pour le Client RENAULT SPORT CAR.



Je suis de nature passionnée, je m’implique totalement dans ce que j’entreprends avec pour but premier d’approfondir mes compétences. Persévérant, je vais jusqu’au bout des objectifs. Ma curiosité et mon écoute, me permettent d’enrichir mes connaissances.

J’aime apprendre des autres et apprendre aux autres. Très ouvert à la critique, je suis une personne affirmée qui aime la discussion et le partage d’idées, et apporte un bon dynamisme au sein d’un groupe.



Mes compétences :

CAO : CATIA V5 et SolidWorks

Pack Microsoft Office

Plasturgie

Planification : MS Project

Conception

Automobile

Injection plastique

Catia V6 NewPDM