Jonathan MAURY

Suite à une formation complète en réhabilitation par les activités physiques adaptées (RAPAS), j'ai réalisé une thèse en physiologie de l'exercice, afin de développer mon expertise dans la prise en charge des maladies chroniques et plus particulièrement des patients atteints de Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO). En parallèle, j'ai effectué un DU de formation à la recherche clinique et j'ai eu l'occasion de transmettre mes connaissances à de nombreuses reprises aux étudiants en Licence 3 APAS à la faculté des sports de Montpellier.



Mon cursus universitaire et mes expériences professionnelles ont été très enrichissante tant sur le plan des connaissances techniques que sur les qualités humaines. Etant rigoureux, autonome et dynamique, je souhaite mettre à disposition d'un organisme de santé l'ensemble des compétences acquises au cours de ces années, afin de contribuer au développement de projets de recherche clinique ambitieux et innovants:



- Conception, gestion et valorisation de projet de recherche clinique

- Recherche et demande de financement

- Travail en équipe pluridisciplinaire, capacités d'intégration et de prise d'initiative

- Lecture, synthèse et analyse critique d'articles scientifiques (Depuis Mai 2016, reviewer pour "The Tohoku Journal of experimental Medicine" et "Oxidative Medicine and Cellular Longevity")

- Organisation et analyse de prélèvements sanguins et musculaires

- Développement et analyse statistique de bases de données électroniques scientifiques

- Communication orale et écrite pour public spécialisé ou non

- Elaboration de programme de réhabilitation / réentraînement a l’effort individualisé ou collectif



Mes compétences :

Gestion du stress

Coordination de projets

Autonomie professionnelle

Travail en équipe

Gestion de projet

Enseignement universitaire

Recherche de financement

Organisation du travail

Statistiques

Rigueur

Recherche scientifique

Microsoft Office

Essais cliniques

Recherche clinique