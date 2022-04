Jonathan MERLET

Bonjour à vous,



Après avoir obtenu un D.U.T Techniques de Commercialisation à l'I.U.T. de Bordeaux, j'ai voulu m'orienter vers un domaine qui me tenait à cœur, à savoir l'informatique, le web et le marketing.

La Licence Professionnelle Chargé d'Affaires en Informatique que j'ai validé, m'a permis d'acquérir les bases techniques nécessaires au secteur informatique.

Actuellement âgé de 23 ans, je pense avoir trouvé les opportunités du web marketing et donc les opportunités qui s'offrent à moi !

J'aime relever de nouveaux défis ! J'ai acquis une première expérience réussie en tant que Community Manager chez Wunderman et j'ai eu l'occasion de travailler pour de grands comptes tel que Nokia et Ricard.

Je suis fan de sport et de nourriture et je n'hésite pas à accompagner des amis autour d'une bonne table. :)



Mon expérience m'a permis de développer les qualités et compétences suivantes :



Goût du challenge

Créativité

Curiosité

Esprit d'équipe

Autonomie



Mon CV en ligne : http://jonathanmerlet.wordpress.com/



Mes compétences :

Gestionnaire

Marketing

Webmarketing