Jonathan-Mickaël FOUCAULT

Intéressé par le commerce depuis le lycéee, j'ai suivi un cursus universitaire spécialisé dans le marketing. Connaitre et comprendre les comportements, les attitudes et habitudes d'achat des consommateurs, adapter les produits en fonction des besoins, innover, communiquer... sont des enjeux qui me plaisent particulièrement. C'est pourquoi j'ai débuté ma carrière professionnelle en tant que Chef de projet marketing et webmarting, puis continué en tant que Chef de marché junior.



Mes compétences :

Google analytics

Community management

Communication

Marketing

Google Adwords

Emailing

SEO

SEM

Internet

Adobe Photoshop CS6

Webmarketing