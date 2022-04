Vous souhaitez vendre votre bien rapidement et efficacement ?

I@D vous offre une visibilité maximale via son site internet mais aussi grâce à des partenariats avec près de 200 sites d’annonces.

Votre offre est publiée dès la prise de mandat par votre conseiller. De plus, celui-ci vous procure un accompagnement et un suivi personnalisé. Appuyé par des experts (notaires, banques, juristes…), il est en mesure de vous garantir une transaction sécurisée.



Vous recherchez un bien dans l’ancien, le neuf ou en viager ? Vous souhaitez louer une maison ou un appartement ?

I@D vous propose un large choix d’annonces en France, y compris en outre-mer, ainsi qu’au Portugal. Grâce à notre moteur de recherche, vous trouvez rapidement les offres qui vous correspondent, selon différents critères : localité, type de bien, nombre de pièces, surface, budget, etc.



Pour plus d'informations, n’hésitez pas à me contacter.



Jonathan votre agent immobilier de proximité

0601490335

jonathan.millet@iadfrance.fr

https://www.facebook.com/jonathan.iad.immobilier/

http://www.iadfrance.fr/fr/conseiller/ @Jonathan.MILLET



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Vente directe

Immobilier

Négociation commerciale

Gestion de projet

Réactivité

Relationnel