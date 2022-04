Alain CORNETTE

Alain est aujourd'hui retraité.



Expert dans le développement de la performance collective des organisations et des hommes, Il a bénéficié de 30 ans d’expérience opérationnelle dans des postes de direction technique, commerciale et marketing. Il a eu une formation d'ingénieur et est diplômé des Arts et Métiers et de Supelec.



Alain a terminé sa carrière comme coach professionnel, formé à l’école du devenir INTERNATIONAL MOZAIK de Paris et a été membre de la Fédération Internationale de Coaching (ICF). Il a également été formateur référencé auprès des organismes de formation français et certifié par la société de formation internationale Global Partners Inc. comme membre associé. Il a enfin co-fondé le collectif de coachs professionnels COACH PARTNERS



Mes compétences :

Conseil marketing

Conseil

Développement commercial

Conseil en management

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Coaching de cadres

Coaching

Conseil en organisation

Formation

Conduite du changement

Coaching de dirigeants