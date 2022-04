Jonathan MONTEL

Administrateur réseaux de formation, je travail actuellement en Afghanistan en tant qu'administrateur système pour GEOS, c'est une expérience des plus enrichissante. Je reste ouvert à toute proposition pouvant être aussi enrichissante.



Mes compétences :

Administrateur réseau

Mécanique

Informatique

Matériel informatique

Administrateur système

Techniques de vente

Technicien informatique

Automobile

Communication

Formateur informatique

Internet

MySQL

Maintenance informatique

Maintenance automobile

Multimédia et protéiforme

Nantes

Oracle

Office

SQL Server

Service public

Server 2003

Linux

VMWare

Windows

DOS

Cisco CCNA

Cisco Switches

Cisco et HP

Soudure

Terminal server

Norton Ghost

Backup Exec

WSUS

Interconnexion de réseau

Itil v3