Jonathan MOREAU

De formation mécanique, je me suis spécialisé dans la logistique grâce à différentes opportunités et ma volonté d'évoluer dans ce domaine.



Pour l'avenir, je recherche un poste d'acheteur dans une PME dans la région de Laval pouvant me permettre mettre en valeur mes compétences acquises au travers de mon parcours et à terme d'évoluer dans des produits ou systèmes complexes.



Mes compétences :

achat

approvisionnement

usinage

Ordonnancement

Supply chain

Technicien

Logistique

acheteur