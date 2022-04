Jonathan MORICE

Titulaire depuis 2015 du master spécialisé ISLI Global Supply Chain Management, coordonner, analyser et améliorer les processus logistiques est pour moi un challenge passionnant.



Compétent en gestion de projets d'amélioration continue Supply Chain, je maitrise la démarche Lean et je suis doté d'une forte capacité d'analyse et d'adaptabilité. Mon orientation client et mon sens des résultats m’ont toujours permis d’obtenir une amélioration significative de la performance du service fourni.



Mes compétences :

Prise de décision

Organisation du travail

Lean management

Gestion de projet Supply Chain

SAP Material Management

Management