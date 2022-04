Jonathan MOUTON

Suite au licenciement économique de mon entreprise formatrice SCAM TP ou j’occupais un poste d'aide puis Conducteur de Travaux génie civil spécialisé dans le traitement de l’eau, j’évoluais à travers tous les postes liés à l’exécution des travaux.



Ensuite j'ai travaillé en tant que chef de lot ouvrages d’art, terrassement, ouvrage hydraulique sur le secteur Toulousain pour le compte de la SNCF sur le chantier du doublement de voie entre Toulouse et St Sulpice sur Tarn.



Puis conducteur de travaux dans l'entreprise SOLATRAG. J'étais responsable des chantiers de genie civil(poste de refoulement,puits de captage AEP,infrastructure tobbogan aqualand)ainsi que les travaux de vrd en marche public,privé et à commande.



Actuellement Conducteur de travaux chez GTM TP GC sud ouest sur la construction d'une Usine de Méthanisation et D'un Bâtiment Biomasse.



Mes compétences :

Génie civil