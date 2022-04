Jonathan MÜLLER

Technicien de maintenance industrielle depuis maintenant 10 ans au sein de la société LORELEC, je me suis vu confier de nouvelles missions en tant que chef de projet et responsable de missions maintenance et travaux sur site. Ses nouvelles prérogatives sont à l'origine aujourd'hui d'un épanouissement certain dans mon activité professionnelle où j'accrois mes compétences dans l'organisation, la planification et le suivi de chantiers importants.



L'expérience acquise durant ces années me permet aujourd'hui d'être acteur de l'amélioration continue au sein de l'entreprise où j'évolue et de me sentir davantage concerné par les problématiques Qualité, Sécurité et Environnement.



Je suis également en charge de la gestion du parc métrologique selon les recommandations de l'ISO 10012 dont j'assure également le déploiement depuis Octobre 2015, en parallèle de ma mission de pilote de processus relative à notre certification ISO 9001:2015.



Mes compétences :

Alignement laser

Norme ISO 9001

Gestion de projet

Thermographie infrarouge

Equilibrage dynamique

ISO 10012

Navision

Microsoft Office

Expertise mécanique machines tournantes

Machines électriques

Expertise électrique machines tournantes

Machines tournantes

Analyse vibratoire

Gestion de planification

Formateur machines électriques tournantes