Bonjour et merci pour votre visite,



En cette periode de crise, les marchés en B to B et B to C , leurs potentiels et leurs contraintes évoluent de jour en jour. Nous devons nous adapter et nous améliorer en permanence.



En ce sens, je trouve dans Viadeo, une opportunité formidable pour élargir notre vision et nos contacts; pouvoir partager facilement les succès et les experiences de chacun!

Rencontrons nous!



Mon profil est résolument tourné vers le management (Direction général et commerciale - pilotage d’équipes nombreuses, en France et à l’étranger, sur des marchés variés en B to B et en B to C et avec des responsabilités de CA entre 30 M€ et 80 M€)



Un parcours qui se caractérise par des expériences pluridisciplinaires et dans des environnements multi culturels et très concurrentiels, auprès de 5 groupes. (Ronéo, RISO, Néo-Soft, groupe AFE, Domestic and general)

Des domaines dans lesquels j’ai évolué et exercé les fonctions de directeur commercial et général, sont la Bureautique, les services associéau Web ainsi que les marchés de l'assurance dans les univers de l'électroménager.





Si comme moi, vous jugez que les rencontres et les messages peuvent être opportuns sur Viadeo, alors n’hésitez pas à me contacter.





Très cordialement,



Jonathan NAIM



• Périmètre de compétences acquises



Compétences managériales en vente directe et réseaux de distribution en B to B et B to C



- Expérience d’une complète Start-up (RISO:Implantation de 250 commerciaux en CDI dans 8 pays)

- Création et uniformisation des méthodologies complètes (Recrutement, Formation, Procédures commerciales, managériales et administratives, RH, argumentaires de vente, outils commerciaux et marketing, rapports d’activité et de résultats, plans d’action et de suivi…)

- Management opérationnel et pilotage d’équipes importantes sur des filiales en France et à l’étranger (France, Italie, Portugal, Espagne, Angleterre, Allemagne, Hollande et Afrique du Sud)

- Maîtrise des cycles de vente courts (PME / TPE) et cycles longs (Grands comptes)

- Duplication des savoirs faire de nos réseaux directs vers des réseaux de distribution externes



Compétences stratégiques et financières



- Plans d’action et d’ajustement / aux budgets en fonction des analyses de croissance en TOP et BOTTOM LINE (CA, PNL, B.SHEET)

- Organisation des méthodes et supports externes pour le recouvrement de créances clients

- Plan de restructuration, d’abaissement des OPEX et de changement de culture

- Participation aux projets de croissances externes et rachats d’entreprises

- Participation à l’élaboration des budgets annuels

- Définition des priorités d’implantations et des réseaux de vente appropriés par l’analyse des potentiels

- Redressement d’entreprises en difficulté financière (plan de développement commercial pour accroître le résultat en net profit)



Compétences dans divers secteurs d’activité et aspirations



- Expériences et succès prouvés dans des domaines variés tels que les secteurs de la bureautique, du monde des SSII, des nouvelles technologies (Internet et infrastructures))

- Une diversité de domaines d’activité en France et à l’international, avec une ouverture d’esprit pour l’apprentissage de secteurs nouveaux ; une approche commerciale directe et indirecte dans des environnements divers et multi culturels.

- Un goût réel pour les challenges difficiles et ambitieux avec comme mot d’ordre : Méthodologie et conduite de changement.



Mes compétences :

COMMERCE

Commercial

Commerciales

Directeur commercial

Directeur général

Dirigeant

Dirigeant d'entreprise

Europe

Grands comptes

International

Internet

Methodes

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

one shot

Stratégie

Vente

Vente directe