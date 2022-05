Nicolas LAFON

Manager de 46 ans, au profil énergique et actif avec une mise en exécution rapide mais non brutale, je demeure un passionné du genre Humain et de la mise en oeuvre du "go to market".

Ma formation pluridisciplinaire est un atout sur lequel je capitalise en permanence tout en remettant en cause et en question les méthodes et les approches. Cette actualisation permanente des vérités muables sont un moteur de réflexion qui guide et "drive" mon parcours.

J'attends d'une entreprise, de son management et du business model associés d'être une véritable salle de marchés dominée par l'excellence, l'exigence de la réussite en ligne de mire.

C'est en s'associant et en combinant expertise humaine et projet industriel qu'on crée la valeur, j'en suis intimement convaincu.



Je viens d'opérer la cession de l'entreprise Normaction SAS au groupe Nérim après 3 ans de success story dans le retournement de cet actif au passé emblématique.....Ce mariage à fort potentiel va apporter du crédit télécom à l'acheteur et va permettre à Normaction de consolider ses acquis sur la vente indirecte, le marketing et surtout va positionner l'offre data comme une des meilleurs sur le plan tarifaire.



http://frenchweb.fr/loperateur-nerim-rachete-normaction/126013



http://www.distributique.com/actualites/lire-nerim-rachete-normaction-pour-sa-couverture-en-region-et-ses-competences-en-telephonie-d-entreprise-20733.html



http://www.reseaux-telecoms.net/actualites/lire-nerim-rachete-normaction-qui-represente-11-me-de-ca-annuel-et-50-personnes-26465.html



http://www.fusacq.com/buzz/nerim-operateur-internet-pour-les-entreprises-met-la-main-sur-normaction-a59774.html





A très bientôt pour en débattre et agir !



Mes compétences :

Voix sur IP

intérim management

budgets

SAS Statistical Package

International Financial Reporting

Consolidations

Business Development

Team Management