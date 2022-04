Jonathan OMNES

Bienvenue chez CliQéo !



Notre métier : apporter aux TPE/PME une solution publicitaire personnalisée.

Notre objectif : délivrer des résultats instantanés pour développer votre Chiffre d'Affaires.



Une démarche en 4 étapes :

- Création d'un support internet optimisé pour générer des leads qualifiés, tout en valorisant vos produits et services

- Mise en place d'une stratégie de référencement géolocalisé et sponsorisé dans votre zone de chalandise

- Génération immédiate de nouveaux prospects notamment par le biais d'offres hyper personnalisées

- Suivi en continu de l'évolution de votre CA et ROI via notre solution analytique exclusive



Envie d'en savoir plus, prenez contact avec moi dès maintenant !



Mes compétences :

Email Marketing

ECRM

Vente à distance

Gestion de bases de données

Relation Client