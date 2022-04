Je suis de retour dans le groupe go sport afin de passer et de réussir mon cqp cycles et d'offrir un service client irréprochable. Mon but c'est de partager mes connaissances avec des collaborateurs ou clients. Mon objectif c'est de réussir et de gravir les différents échelons avec le temps.



Mes compétences :

Spécialisé Dans Le Domaine De La Montagne

Réparation entretien de vtt, ski, snowboard.

Mise en place d'un rayon, merchandising

Connaissance des produits techniques sur le domain