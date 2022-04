Jonathan PILLANT

Titulaire de l’ATPL (frozen) en formation intégrée à l'ESMA Aviation ainsi que du CPL, IR/ME, MCC.



Durant ma formation, j’ai pu obtenir diverses compétences, dans le domaine de l’aviation, dont un total de 200H, se composant de 75H sur DA40 (single Engine) ,40H sur simulateur DA42 FNPTII, dont 75H sur Bimoteur DA 42 glass cockpit (Garmin 1000).Ma formation MCC c’est déroulé sur Piper Cheyenne avec un total de 20H.LE bon déroulement de m formation ma été récompensé par une lettre de recommandation.



Lors de la formation nous avons suivi une qualification sur Garmin 1000, ainsi que des cours d’anglais avec le vocabulaire aéronautique.



Je suis une personne dynamique et conviviale, pendant ma formation j'ai contribué à l'évolution du Bureau des élèves de L ESMA.Par la création d'un site web et la création de nouveaux partenaire financier.



En parallèle je me suis occupé du développement du site et de la gestion de la banque de donnée deArray. Home-cassiopée étant une société spécialisé dans le linge de maison ainsi que la décoration intérieur pour Professional et particulier



Mes compétences :

Voyage

Informatique

Transport Aérien