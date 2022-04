Jonathan RAPAPORT

Journaliste depuis six ans, j'ai travaillé aussi bien en presse écrite (Le Figaro, Nice Matin, Le Journal du Blanc-Mesnil) que sur le web (Newsweb, LCI.fr) et à la télévision (LCI, France télévision). Ma spécialité est plutôt la presse écrite et le web où j'ai publié des articles dans des domaines très divers (politIque, sport, société, économie, cinéma). Récemment j'ai couvert le tournoi de tennis de Roland Garros, effectué des interviews de réalisateurs ou encore réalisé d'autres reportages de terrain (sur le marché de Rungis, une journée aux urgences d'un hôpital...). Depuis septembre 2015, j'interviens dans de nombreuses écoles élémentaires pour faire découvrir le métier de journaliste et réaliser un journal avec les élèves.



Mes compétences :

Rédaction