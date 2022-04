Bonjour à vous, je m’appelle Jonathan Réga et suis éducateur sportif.



Je serai au mois de septembre 2012 diplômé de la formation par alternance BPJEPS APT (avec l'option CVL) proposée par l'organisme Tremplin Sport Formation de Voiron en ayant réalisé l'ensemble de mon parcours en structure au sein de la Communauté de Communes de Bièvres-Est et des centres sociaux Ambroize Croisat de Renage et Lucie Aubrac du Grand Lemps.



J'ai pu, lors de cette année de formation, développer plusieurs projets pour les publics enfants, jeunes et adultes.

Le principal projet concerna la préparation, l'organisation et l'animation d'un stage orienté vers le public 8 - 11 ans et dont l'objectif était de le sensibiliser aux risques de la violence gratuite. J'avais donc préparé un programme composé de jeux d'oppositions (pour une approche pédagogique du sol, des chutes, des projections et percussions de base) et de sports collectifs afin de renforcer les aspects individuels et collectifs en apportant aux enfants un système de valeurs issu des arts martiaux.

Je suis également intervenu régulièrement avec le public jeune (11-17 ans) en leur proposant un cycles d'activités sportives autour de la pratique du Basket, du Badminton et de l'Ultimate.

Afin de compléter ma formation d'éducateur sportif, j'ai choisi l'option CVL (direction de centres de loisirs) et ai ainsi pris la direction de séjours organisés par la CCBE sur la commune de Villard de Lans s'étalant sur tout le mois de Juillet 2012 comprenant la gestion d'une équipe de 6 animateurs.



Mon parcours "scolaire" prit un virage à 90 degrés car après une formation initiale plutôt Scientifique et Technique avec l’obtention d'un BAC S, Sciences de l’Ingénieur option Maths, la réalisation d’une année de classe préparatoire PCSI (Physique Chimie Sciences de l’Ingénieur), d'une formation plus pratique au travers d’un IUT SGM (Sciences et Génie des Matériaux) et finalement d'une formation de cadres ayant pour spécialité les Matériaux Composites, j'ai fait le choix de vivre de ma passion, du sport et des arts martiaux.

Ma formation initiale m’a néanmoins permit d’acquérir des compétences dans divers domaines tels que la gestion de projets, le management d'équipe mais aussi dans la maîtrise de l'outil informatique (bureautique et de communication : photoshop, dreamweaver...).

Le plus intéressant pour moi est mon parcours "parallèle" au précédant qui a résidé dans ma formation martiale. Car originellement sino-japonaise, mon instruction martiale a débuté par le Karate (art martial japonais), le Kobudo (art martial okinawaien) et le Taïchi Chuan ( art énergétique et martial chinois) auprès de Senseï Jean Chalamon, 9ème Dan et Directeur Technique International du Kokusaï Butokukaï.

Elle a ensuite évoluée au travers des pratiques coréennes du Hapkido (art martial de self-défense coréen) et du Taekgyeon (art traditionnel coréen) auprès de Kwanjangnim Ju Oung Seo 7ème Dan de Hapkido et 6ème Dong de Taekgyeon lors de mes voyages en Corée.

Pour finalement être complétée par le Bul Mudo (gymnastique posturale coréenne) avec la pratique auprès de Maître Philippe Pinerd, 6ème Dan de Taekwondo et 5ème Dan de Hapkido.



Je suis aujourd'hui instructeur de l'association Seon Bi Kwan basée à Colombe (Isère 38690) et propose donc des cours de Bul Mudo, de Hapkido, de Taekgyeon et de Taïchi Chuan pour un public adulte et enfant (dès 4 ans).

Vous trouverez plus d'informations sur le site du club que j'ai entièrement conçu à l'adresse suivante :Array

J'encadre également, de manière purement personnelle, des cours de préparation physique et de renforcement pour sportifs.



Etant actuellement à la recherche de structures ou de particuliers intéressés, mon inscription sur viadeo est pour moi le moyen de mettre à profit l’ensemble de mes compétences et d’élargir mon éventail de connaissances en me créant un réseau composé de sportifs, de pratiquants d'arts martiaux et de professionnels de tous milieux confondus.



Mes compétences :

Éducateur

Préparation physique

Arts

Sports collectifs

Sports de combat