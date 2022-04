Jonathan Roger, Webdesigner indépendant.



Diplômé de l'IUT Services et Réseaux de Communications de Saint Lô (nouvellement Métier Multimédia de l'Internet), suivi d'une année à Middle Tennessee State University, USA.

Après une première expérience dans le graphisme au sein de Cherbourg Enseigne, avec notament des réalisations de visuels orientées Print tout format et tout support (plaquettes, flyers, 4x3, véhicules, ...), j'ai décidé de m'orienter dans le web.

Autodidacte et motivé, je suis depuis 3 ans Webdesigner freelance, j'ai notamment collaboré avec l'agence Korben basé à Saint-Malo pour plusieurs marques de prêt-à-porter.





www.jroger.fr