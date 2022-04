Jonathan ROGER

J'officie principalement au sein du centre de service Expertime Nantes en tant que responsable opérationnel / technique depuis maintenant trois ans.



Je jouis d'une autonomie qui me permet d'utiliser des technologies et méthodologies innovantes au service de l'efficacité aussi bien d'un point de vue gestion de projet (Agile Scrum, Kanban, GTD, Pomodoro) que sur le plan technique (Git Workflow, JS automation sur Office 365, intégration continue sous TFS).



Je suis également amené à travailler sur des développements d'intranet, projets plus importants en mode Agile.



J'interviens régulièrement en clientèle en qualité de consultant technique SharePoint.



Je travaille activement depuis plus d'un an sur la stack de développement Web émergente Javascript (actuellement basé sur Yeoman/Node/Gulp/Bower/RequireJS/Angular) pour des développements SharePoint On Premise / 365 et suis avec attention le SharePoint Framework de Microsoft qui met en avant ces technologies.



Mes compétences :

C#

Microsoft .NET

Sharepoint 2013

SharePoint 2010

Organisation du travail

AngularJS

JavaScript

Node.js