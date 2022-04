Alexandre GAGNARD

Passionné par les technologies et l'univers Microsoft, je me suis orienté dès le début de ma carrière vers l'approche "progiciel" du développement. C'est naturellement que je me suis embarqué sur la technologie SharePoint, dont j'ai pu travailler avec trois versions différentes (de 2007 à 2013). Après ces 5 années sur SharePoint, une opportunité m'a permis de m'éloigner un peu du monde du collaboratif, pour rejoindre celui de la relation client. En effet, depuis presque un an maintenant, je travaille sur le produit CRM de Microsoft : Dynamics CRM. Ce progiciel, très orienté "business", me permet de m'épanouir à la fois techniquement (enrichissement permanent du progiciel côté client et côté serveur) et à la fois fonctionnellement, puisque les projets CRM sont très fortement liés aux processus métier de l'entreprise. De plus les perspectives de la version Cloud (Dynamics 365) m'intéresse fortement et me font penser qu'il va s'imposer de plus en plus dans le monde de l'entreprise de demain.



Mes compétences :

Sharepoint 2010

Vb.net

C#

Html/Css/Javascript

Sharepoint 2013

Scrum