Thierry GAGNARD

Je suis en éveil permanent pour des missions temporaires et de transition à temps plein et partagé. Je suis mobile géographiquement TOUTE FRANCE, prioritairement Ile de France et Nouvelle Aquitaine :

- Management Finance

- Conduite de projets de transformation

- Accompagnement de jeunes sociétés

- Support de cadres financiers d'entreprise en phase d'intégration

Mon expérience technique et managériale et ma capacité à mobiliser une équipe sont autant d'atouts contributifs forts au service du projet d'entreprise. Avec une forte culture sportive, jaime lengagement et aller au bout de ce que jentreprends. Je prends plaisir à encourager les autres et à explorer avec eux de nouvelles activités et orientations pour développer leurs compétences et leur contribution à léquipe.



*POINTS FORTS

=> Management pluridisciplinaire (Finance/Comptabilité, Contrôle de gestion, ADV, Paie, Gestion de projets, back-office)

=> Conduite de projets, animation déquipes multiculturelles, construction d'un relationnel de confiance interne et externe

=> Solide expérience des étapes de transformation : startup, croissance, redéploiement, changement de périmètre

=> Forte sensibilité au contrôle interne et à la gouvernance en PME / PMI

=> Connaissance des métiers et mobilisation pour le développement du capital humain



*MON PARCOURS:

Management opérationnel, audit et conseil. Environnement International de la start-up / ETI au groupe côté, responsabilités en filiales, lignes de produits et au siège / Haute technologie, industrie, distribution B to B, énergie, contrats à long terme



*FORMATION

ESSEC Executive Education, Coaching, Leadership & Change, 12 / 2018 - 09 / 2019

Centre de Perfectionnement des Affaires, MBA en tant que salarié groupe Lagardère 1997 - 1998

KEDGE - ESC Bordeaux, option Finance 1980



*SAVOIR - FAIRE

=> Gestion statutaire et opérationnelle

=> Mise en oeuvre de pilotage et de contrôle de gestion décisionnels

=> Optimisation de l'exploitation et de son financement (BFR, Trésorerie)

=> Plans, budgets, investissements et financement : construction, qualification, communication

=> Amélioration du contrôle interne et de la gouvernance : organisation, méthodes, processus

=> Conduite de projets : initiatives de développement, intégration d'organisations

=> Encadrement pluridisciplinaire des fonctions support et multi-sites