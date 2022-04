Fort d'une expérience de plus de 5 ans en SSII sur Paris j'exerce maintenant sur l'agglomération Bordelaise depuis 3 ans...



Mon objectif à moyen terme est de passer à la gestion de projet afin de me libérer d'une technologie particulière et pouvoir accroître mes opportunités.



Avide de connaissances, je ne demande qu'à apprendre.



Mes compétences :

JavaScript

ASP.NET

Microsoft SQL Server

Windev

HTML

MVC

ASP

JSON

Oracle

PL/SQL

SQL