Jonathan ROUCOU

Résolument orienté vers la technique depuis mes débuts, je suis curieux de nouvelles technologies et de nouveaux frameworks (essentiellement autour de l'écosystème Java/JEE). Je m'attache à les apprendre et de les mettre en place au mieux au sein de nouveaux projets.



Egalement soucieux de la qualité de code, des tests, de l’industrialisation sur les projets, je m’intéresse aux différents outils et méthodes permettant de répondre à ces problématiques.



Depuis plus récemment, je travaille aussi sur des sujets autour des micro services, du DevOps, de Docker et du Cloud.



Mes compétences :

- Java/JEE : Java 8, Spring Framework (boot, mvc, data, security, batch, cloud), Hibernate, JPA, Thymeleaf, JSP, Struts, JSF, EJB, JMS, Web Services (REST et SOAP), Apache CXF, JUnit, Mockito, Selenide

- Outils : Maven, Jenkins, Sonar, Artifactory, JMeter, Git, SVN, Liquibase, Nginx

- DevOps : Docker, Rancher, AWS

- Serveur : Tomcat, Weblogic, JBoss

- RDBMS : Oracle, MySQL, PostgreSQL

- NoSQL : Cassandra, Couchbase

- Web : HTML, CSS, JavaScript, JQuery

- Méthodologie : Agile / SCRUM



