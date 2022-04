Jonathan SAMAMA

Après avoir obtenu mon DUT en « organisation et gestion de production », j’ai travaillé dans la gestion de stocks et le management à Carrefour et à Peugeot.

Cela m’a permis de développer mes compétences en termes de communication, d’écoute, d’organisation et de mettre à profit ma formation de gestion de stocks.



Puis OLYMPUS France où j’ai pu développer dans ce poste à la fois mes connaissances dans la fonction planification, ma capacité d’observation, d’étude et accroître mon sens critique afin d’optimiser les flux internes (informatique et physique).

De plus, j’ai cultivé ma faculté d’apprentissage, sur les outils informatiques en me perfectionnant sur ERP, Excel et je suis devenu le principal développeur d’indicateurs de performance.



je me considère comme quelqu'un de posé et réfléchi, mais aussi curieux et attentif avec de bonnes capacités d’analyse, et un sens fort de l´organisation, de la rigueur et de la méthode.



Mes compétences :

Access

Excel

Word

Powerpoint

Movex

ordonnancement

gestion de stocks

ERP