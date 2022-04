Jonathan SARBIT

Ingénieur industriel, j’ai acquis une expérience significative dans la fabrication, la qualité des produits, les contrôles. J’ai obtenu récemment la certification d’ingénieur soudage IWE. Ma formation pluridisciplinaire m’a permis de connaître et maîtriser plusieurs domaines de l’ingénierie : mécanique, électricité…

Convaincu qu’il est nécessaire d’avoir des ingénieurs polyvalents pour piloter des projets complexes, j’espère pouvoir assurer la coordination de plusieurs disciplines au sein d’une organisation projet complexe : projets variés tels que les instruments de mesure, machines tournantes etc...

Convaincu aussi qu’un ingénieur est avant tout une personne maîtrisant la technique, il doit aussi savoir s'intéresser à d’autres disciplines indispensables telles que la gestion de projets, le management ou des outils informatiques de plus en plus présents dans les entreprises (exemple des data sciences) ; accessibles par les formations et certifications en ligne.



Mes compétences :

Soudage ingénieur IWE

Microsoft Project certificat edX de Microsoft

Business fundamentals award on going (futurelearn)

Mécanique

Électronique

Instrumentation

Mesure physique

Certification Mangagement de Projet

Cours en ligne Solidworks

Macro Excel

Cours en ligne Autocad