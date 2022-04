Je recherche un emploi durable dans le monde des Ressources humaines.



Grâce à mes formations, je pourrais notamment comprendre tous les enjeux associés à la communication interne et aux Ressources Humaines, et adapter ma communication selon le profil des cibles. Je suis également capable de gérer la paye de plus de 300 salariés, ce qui renforce ma polyvalence RH.



Mon projet professionnel est aujourd’hui de rejoindre une entreprise innovante, à fort potentiel. Ma polyvalence en communication et Ressources Humaines peut s’avérer déterminante dans l’exercice de mes fonctions. Quoiqu'il en soit, je m’engage à mettre en place une relation de confiance avec les salariés, que ce soit en terme de communication interne ou de Ressources Humaines, je m'engage à exercer avec une grande volonté mes diverses missions Ressources Humaines. Je souhaite réellement ouvrir mon panel de compétences, que ce soit au niveau de la communication qu'au niveau des Ressources Humaines, et je ferai preuve d’une réelle disponibilité pour l’entreprise.



Si vous souhaitez me contacter, il n'y a rien de plus simple !

jonathan.schellaert@free.fr



A bientôt !



Mes compétences :

Communication

Communication interne

Paye