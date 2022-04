Jonathan SCHEMOUL

COMPÉTENCES:

Gestion de projet (expression des besoins client, recommandation, suivi de production - encadrement d’une équipe, rédaction de documents contractuels - ) fonctionnelle et technique. Conception de solutions technique, d'urbanisme d'entreprise, de bases de données. Étude ergonomique. Programmation. Maîtrise des standards web, Connaissance des solutions et du monde de l’open-source. Maîtrise du traitements de flux de données en entreprise.



COMPÉTENCES TECHNIQUES:

Langages: Python (Pyramid, Turbogears, GTK, flow based programming...), C, Php (Magento, Symfony, Mysql, Postgresql...), VB.net, Perl, Python, Bash, CSS, XHTML, HTML 5, XML (xpath, Xslt), JavaScript (Ajax, Effets Visuels. Mootools, Prototype, Scriptaculous, jQuery), ActionScript, et autres.

Logiciels: MS Office, LibreOffice/OpenOffice, Ms Project, Photoshop, Illustrator, The Gimp, Inkscape, Flash, Eclipse, Linux, Apache, MySQL, Postgresql, Sendmail, Postfix, Samba, Cups, Zope, Plone, Pyramid, Turbogears, Django, Glade2, Aptana, Eclipse, et autres.



