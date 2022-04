Julie DURIEUX

Diplôme d'Ingénieur Chimiste Spécialité "Sciences du Vivant",



Experience de trois ans comme Chef de projets pharmaceutique et règlementaires.

Excellente expérience en affaires réglementaires, gestion de projets, chimie analytique et biochimie:

Organisation de projets scientifiques et réglementaires, rédaction des module 2 et 3 , variations et renouvellement des dossiers règlementaires, développement et optimisation de méthodes d'analyse pour principe actifs et produits finis

Capacités d'analyse et d'investigation , connaissance des règlementations européennes et internationales, Connaissance du référentiel ICH et de l’environnement cGMP et GxP

Anglais courant



Mes compétences :

Chimie Analytique

Spectrométrie de masse

Chimie

Management de projet

Biochimie