Jonathan SCHNEIDER

Après l'obtention de mon Master en Génie mécanique Industriel et la réalisation de mon stage chez De Dietrich Thermique en tant que chargé de projet supply chain, j'ai intégré la société Trabet où j'occupe le poste d'aide conducteur (organisation générale de chantier) et gère tous les aspects QSE des travaux.

Après deux années passées dans les Travaux publics, je souhaite aujourd'hui retourner dans mon domaine de formation, à savoir, le milieu industriel.

Ayant un goût prononcé pour l'amélioration continue et la gestion de production j'ai pu obtenir, grâce à ma formation et mon expérience, de solides connaissances en production.

je porte également une attention particulière aux notions de sécurité et de suivi de la qualité qui sont des points primordiaux en entreprise.



Mes compétences :

autonome

capacité d'analyse

Capacité d'analyse et de synthèse

Esprit d'équipe

Fiable

Flexible

Organisé

Synthèse