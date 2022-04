Jonathan SIGAUD

En fin de contrat d'apprentissage avec Eiffage Construction Équipements, je souhaite trouver un emploi dans mon domaine.



Cette année d'alternance m'a permis de me former en entreprise pour mon futur métier, mais aussi d'acquérir les compétences scolaires nécessaires à la réussite de mon projet professionnel.



Travailler au sein d'entreprise major m'a donné la possibilité d'avoir une approche pluridisciplinaire ( gros œuvre, second œuvre, plomberie, électricité, revêtements... ), et d'avoir des bases structurées dans l'organisation d'un chantier.



Je suis a l’écoute des différentes opportunités qui peuvent s’offrir à moi.



Mes compétences :

Management

Organisation de chantier

Second oeuvre

Gros oeuvre

Consultation

Planning

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad