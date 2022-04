Jonathan STALDER

L'informatique, une passion avant tout !

Depuis très jeune je côtoie clavier et souris et tout ce qui touche de près ou de loin à l'informatique.

Dans la profession, j'aime partager mon expérience et travailler en équipe, aiguiser mes compétences sont pour moi une priorités.

Pointilleux et rigoureux dans mon travail, je m'appuie sur de solide méthodologie de travail (méthode agile), je ne laisse rien au hasard, afin de produire un travail de qualité qui soit reconnu.



Mes compétences :

Windev mobile

Windev

Relations clients

Gestion de projet

Analyse fonctionnelle

Analyse technique

Support technique

C#

Php/Mysql

Agile Scrum

Gantt