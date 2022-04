Jonathan TESSIEREAU

Business Manager solutions télécoms & réseaux, spécialisé en infrastructures Cisco, Alcatel, Mitel, Riverbed, Ipanema

De formation ingénieur généraliste en optimisation industrielle et gestion

10 ans d'expérience dans le secteur des télécoms, au travers des fonctions marketing, logistique, distribution et vente, en B2C et B2B

De nature impliqué, curieux, et naturel



Mes compétences :

Réseaux d'entreprises

Cisco

Aastra Mitel

Riverbed

Ipanema

Customer centric

Management transverse

Pilotage d'affaires