Jonathan THEBAULT

Aujourd'hui, Ingénieur en Hydraulique mobile chez BOBCAT France, basé à Pont-Château, je travaille à la conception et à la validation des chargeurs télescopiques au sein du département Engineering.



J'ai commencé ma carrière en 2004 en tant que Dessinateur-Projeteur dans l'Hydraulique mobile sur les tracteurs Massey Ferguson (site de Beauvais), puis évolué progressivement vers des fonctions d'Ingénieur dans le cadre de ma formation d'Ingénieur que j'ai débuté en 2014 et dont j'ai obtenu le diplôme d'état en 2016 via le CNAM.



Mon cursus scolaire ainsi que mon expérience acquise en bureau d'études chez un grand constructeur de tracteur, m'ont permis en septembre 2018 de rejoindre la société BOBCAT en intégrant une équipe pluridisciplinaire et passionnée par les chargeurs télescopiques dédiés aux secteurs de l'agriculture et de la construction.



Ce nouveau défi, que j'ai provoqué, me motive par son aspect nouveau (machines), par la polyvalence de mes fonctions, et par la perspective d'en apprendre toujours et encore.



Mes compétences :

Mécanique

Plasturgie

Hydraulique

Conception 3D (Pro-engineer / Creo)

Esprit analytique

Système PDM (Windchill)

Develeppement de composants hydrauliques

Rigueur

Elaboration de schémas hydrauliques (Automation st

Relation fournisseurs

Creo 3