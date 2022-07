Jonathan THEROND

Ingénieur diplômé de l'Efrei et fort de diverses expériences en France et à l’étranger, je cherche aujourd’hui à intégrer une équipe R&D où exercer mon goût du challenge et continuer de me perfectionner. Développeur, programmeur, passionné de robotique et friand d'intelligence artificielle, n’hésitez pas à me contacter.



Autonomie, Adaptabilité, ouverture d'esprit, profil international...



Recherche un emploi (bac+5) dans le domaine de l'informatique (intelligence artificielle et vision par ordinateur).



Président EFREI Robotique (2013-2014)



Mes compétences :

JAVA

SQL

Swing

Oracle

Microsoft office

Code::Blocks

Eclipse

Matlab

OS : Windows et Unix

C#

Programmation C / C++

Qt