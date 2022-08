Jonathan THUILLET

En poste depuis Septembre 2015 à la Direction Actuariat, Réassurance et ALM Groupe MACIF en tant qu'Adjoint au Responsable ALM et Valorisations.



Expériences :

- Adjoint au Responsable ALM et Valorisations - Groupe MACIF (4 ans et 1 mois)

- Chargé d'études ALM et MO - EPS (Groupe BPCE) (5 ans et 10 mois)



Stages :

- Modélisateur/gestionnaire ALM - La Banque Postale (6 mois).

- Chargé de pilotage de données - La Caisse d'Epargne Nord France Europe (3 mois)



Formations initiales :

Ingénieur Financier (2009)

Master 2 Analyse Economique et Econométrique (2009)



Formation continue :

Actuaire (CEA 2019)



Mes compétences :

ALM

Asset management

Économétrie

Economie

Finance

Gestion d'actifs

Gestion Financière

Management

Mathématiques

Programmation

Actuariat

Modélisation